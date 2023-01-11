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Праздники 11 января 2023 года, церковные, народные праздники в России



В России и мире 11 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.

Праздники 11 января

- День заповедников и национальных парков в России 
Учрежден Центром охраны дикой природы и Всемирным фондом дикой природы в 1997 году и приурочен к основанию Баргузинского заповедника (первого в Российской империи) 11.01.1916.

- Международный день «спасибо»
Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с грубым обращением, некультурным общением.

Церковные и народные праздники

- Мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных от Ирода в Вифлееме
День памяти 14 000 вифлеемских мучеников-младенцев, пострадавших ради Христа по приказу царя Ирода.

- Страшный день
В этот вечер особенно неистовствовает нечистая сила. В этот день полагается особенно тщательно оберегать детей от злых сил — молитвами и доброй заботой

- Святки (6-й день)









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 11 января

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

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    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.

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