Праздники 11 января 2023 года, церковные, народные праздники в России

В России и мире 11 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.



Праздники 11 января



- День заповедников и национальных парков в России

Учрежден Центром охраны дикой природы и Всемирным фондом дикой природы в 1997 году и приурочен к основанию Баргузинского заповедника (первого в Российской империи) 11.01.1916.



- Международный день «спасибо»

Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с грубым обращением, некультурным общением.



Церковные и народные праздники



- Мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных от Ирода в Вифлееме

День памяти 14 000 вифлеемских мучеников-младенцев, пострадавших ради Христа по приказу царя Ирода.



- Страшный день

В этот вечер особенно неистовствовает нечистая сила. В этот день полагается особенно тщательно оберегать детей от злых сил — молитвами и доброй заботой



- Святки (6-й день)