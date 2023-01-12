Праздники 12 января 2023 года, церковные, народные праздники в России

В России и мире 12 января 2023 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 12 января



- День работника прокуратуры Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 1995 году и приурочен к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Великим в 1722 году.



- День похищений

День уважение тем, кто не остановился перед трудностями и сделал все, чтобы добиться любви своей избранницы.



- День горячего чая



- День фармацевта



- День марципана



Какой церковный праздник отмечают 12 января



- Святки (7-й день)



- Анисьин день

День памяти мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской). В этот день принято молиться святой Анисии о помощи при болезнях желудка. В этот праздник запрещается рукодельничать.



- Апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского

День памяти одного из 70-ти апостолов - Тимона. Был епископом города Бостры (Аравия). Принял мученическую смерть от рук язычников.