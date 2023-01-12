Праздники 12 января 2023 года, церковные, народные праздники в России

В России и мире 12 января 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 12 января
- День работника прокуратуры Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 1995 году и приурочен к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Великим в 1722 году.
- День похищений
День уважение тем, кто не остановился перед трудностями и сделал все, чтобы добиться любви своей избранницы.
- День горячего чая
- День фармацевта
- День марципана
Какой церковный праздник отмечают 12 января
- Святки (7-й день)
- Анисьин день
День памяти мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской). В этот день принято молиться святой Анисии о помощи при болезнях желудка. В этот праздник запрещается рукодельничать.
- Апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского
День памяти одного из 70-ти апостолов - Тимона. Был епископом города Бостры (Аравия). Принял мученическую смерть от рук язычников.