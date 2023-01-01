Время начала «Бетис» - «Барселона». Где смотреть прямую трансляцию матча Суперкубка Испании

С 11 по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии состоится Суперкубок Испании. В турнире в четвертый раз подряд примут участие четыре команды - мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия» и «Бетис».



Во сколько начнется матч «Бетис» - «Барселона» 12 января



22:00. Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити». 65000 зрителей.



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч «Бетис» - «Барселона» в прямом эфире



Прямую трансляцию с полуфинального матча Суперкубка Испании по футболу будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».