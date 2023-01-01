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Время начала «Реал» - «Барселона» 15 января. Где смотреть прямую трансляцию финала Суперкубка Испании



Мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании, который состоится 15 января 2023 года в Саудовской Аравии, встретится с «Барселоной».

В первом полуфинальном матче «Реал» переиграл «Валенсию» (1:1, 4:3 по пенальти), в другом поединке «Барселона» одолела «Бетис» (2:2, 4:2 по пенальти).

Во сколько начнется матч «Реал» - «Барселона» 15 января

22:00. Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити». 65000 зрителей.

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч «Реал» - «Барселона» в прямом эфире

Прямую трансляцию с полуфинального матча Суперкубка Испании по футболу будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».









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