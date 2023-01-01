Роспотребнадзор 12 января 2023 года заявил, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен».



10 фактов о штамме коронавируса «Кракен»



- Официальное название - XBB.1.5.



- «Кракен» - подлиния уже известного «омикрона».



- Штамм выявили в октябре 2022 года в США.



- Отличие от основной линии и предыдущих вариантов вируса в большей скорости распространения.



- «Кракен» способен заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».



- Признаки - повышенная температура, заложенность носа, чихание, боль в горле, ломота в теле, ухудшение аппетита,

головные боли.



- Очередной подвариант вируса не отличается повышенной летальностью.



- Группа риска - дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.



- На данный момент «Кракен» выявили в 25 странах.



- Вирус распространяется воздушно-капельным путем.