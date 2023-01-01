Роспотребнадзор 12 января 2023 года заявил, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен».
10 фактов о штамме коронавируса «Кракен»
- Официальное название - XBB.1.5.
- «Кракен» - подлиния уже известного «омикрона».
- Штамм выявили в октябре 2022 года в США.
- Отличие от основной линии и предыдущих вариантов вируса в большей скорости распространения.
- «Кракен» способен заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».
- Признаки - повышенная температура, заложенность носа, чихание, боль в горле, ломота в теле, ухудшение аппетита,
головные боли.
- Очередной подвариант вируса не отличается повышенной летальностью.
- Группа риска - дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
- На данный момент «Кракен» выявили в 25 странах.
- Вирус распространяется воздушно-капельным путем.