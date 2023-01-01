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Симптомы коронавируса «Кракен»



Роспотребнадзор 12 января 2023 года заявил, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен».

10 фактов о штамме коронавируса «Кракен»

- Официальное название - XBB.1.5.

- «Кракен» - подлиния уже известного «омикрона».

- Штамм выявили в октябре 2022 года в США.

- Отличие от основной линии и предыдущих вариантов вируса в большей скорости распространения.

- «Кракен» способен заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».

- Симптомы - повышенная температура, заложенность носа, чихание, боль в горле, ломота в теле, ухудшение аппетита, 
головные боли.

- Очередной подвариант вируса не отличается повышенной летальностью.

- Группа риска - дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

- На данный момент «Кракен» выявили в 25 странах.

- Вирус распространяется воздушно-капельным путем.









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