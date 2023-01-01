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Актер Дмитрий Назаров: биография, жена, фото, фильмы



Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров - советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации.

13 января 2023 года вместе с женой Ольгой Васильевой уволен из МХТ Чехова (главный режиссер Константин Хабенский) за антироссийскую позицию.

Биография Дмитрия Назарова, где родился, сколько лет, семья

Возраст Назарова, сколько лет - 65 лет.

Где и когда родился - 4 июля 1957 года в Москве.

Семья - первая жена — Наталья Назарова, вторая жена - Наталья Красноярская, третья жена - Ольга Васильева.

Образование - Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (1980).

Когда получил звание народного артиста России - в 2000 году.

Когда устроился в МХТ имени Чехова - в 2003 году.

Лучшие роли в кино - фильм «Концерт», сериалы «Кухня», «Вызов», «Штрафбат».









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