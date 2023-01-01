Актер Дмитрий Назаров: биография, жена, фото, фильмы





Дмитрий Назаров - советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации.



13 января 2023 года вместе с женой Ольгой Васильевой уволен из МХТ Чехова (главный режиссер Константин Хабенский) за антироссийскую позицию.



Биография Дмитрия Назарова, где родился, сколько лет, семья



Возраст Назарова, сколько лет - 65 лет.



Где и когда родился - 4 июля 1957 года в Москве.



Семья - первая жена — Наталья Назарова, вторая жена - Наталья Красноярская, третья жена - Ольга Васильева.



Образование - Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (1980).



Когда получил звание народного артиста России - в 2000 году.



Когда устроился в МХТ имени Чехова - в 2003 году.



Лучшие роли в кино - фильм «Концерт», сериалы «Кухня», «Вызов», «Штрафбат».