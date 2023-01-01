Какой праздник 14 января 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 14 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.



Праздники 14 января



- Старый Новый год

Возникновение праздника связано со сменой летоисчисления. В 1918 году в России было принято решение о переходе с юлианского на григорианский календарь. Расхождение между календарями составляло 13 дней. Новый год по старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января.



- День трубопроводных войск России

Праздник приурочен к подписанию 14 января 1952 года директивы о формировании отдельного трубопроводного батальона.



Церковные и народные праздники



- Обрезание Господне

По ветхозаветному закону, на восьмой день после рождения Сын Божий принял обрезание. Праздник Обрезание Господне соединяется с почитанием святителя Василия Великого. В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в прощении и помощи – это может привлечь неудачу. Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом. Нельзя давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах. Запрещается выносить мусор.



- Святки (9-й день)