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Какой праздник 14 января 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире 14 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.

Праздники 14 января

- Старый Новый год
Возникновение праздника связано со сменой летоисчисления. В 1918 году в России было принято решение о переходе с юлианского на григорианский календарь. Расхождение между календарями составляло 13 дней. Новый год по старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января.

- День трубопроводных войск России
Праздник приурочен к подписанию 14 января 1952 года директивы о формировании отдельного трубопроводного батальона.

Церковные и народные праздники

- Обрезание Господне
По ветхозаветному закону, на восьмой день после рождения Сын Божий принял обрезание. Праздник Обрезание Господне соединяется с почитанием святителя Василия Великого. В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в прощении и помощи – это может привлечь неудачу. Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом. Нельзя давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах. Запрещается выносить мусор.

- Святки (9-й день)









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