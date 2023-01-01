Инна Чурикова: биография, фото в молодости, фильмы





Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



Умерла 14 января 2023 года в Москве.



Биография Инны Чуриковой, где родилась, сколько лет, семья, дети



Возраст Чуриковой, сколько лет - 79 лет.



Где и когда родилась - 5 октября 1943 года (Белебей, Башкирская АССР, СССР).



Семья: муж - Глеб Панфилов, кинорежиссер и сценарист, сын - Иван Панфилов (1978 г.р.).



Образование - Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (1965. с красным дипломом).



Когда получила звание народной артистки СССР - в 1991 году.



Актриса театра имени Ленинского комсомола («Ленком») - с 1975 года.



Первая роль в кино - «Тучи над Борском» (1960).



Лучшие роли в кино - «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер».