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Инна Чурикова: биография, фото в молодости, фильмы



Инна Чурикова

Инна Чурикова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.

Умерла 14 января 2023 года в Москве.

Биография Инны Чуриковой, где родилась, сколько лет, семья, дети

Возраст Чуриковой, сколько лет - 79 лет.

Где и когда родилась - 5 октября 1943 года (Белебей, Башкирская АССР, СССР).

Семья: муж - Глеб Панфилов, кинорежиссер и сценарист, сын - Иван Панфилов (1978 г.р.).

Образование - Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (1965. с красным дипломом).

Когда получила звание народной артистки СССР - в 1991 году.

Актриса театра имени Ленинского комсомола («Ленком») - с 1975 года.

Первая роль в кино - «Тучи над Борском» (1960).

Лучшие роли в кино - «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер».









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