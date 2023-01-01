Умер Вахтанг Кикабидзе: биография, семья, фото в молодости, фильмы





Вахтанг Кикабидзе - советский и грузинский певец, киноактер, кинорежиссер, сценарист, народный артист Грузинской ССР.



Умер 15 января 2023 года в Грузии.



Биография Вахтанга Кикабидзе, где родился, сколько лет, семья, фильмы



Возраст Кикабидзе, сколько лет - 84 года.



Где и когда родился - 19 июля 1938 года (Тбилиси, СССР).



Семья: жена - Ирина Григорьевна Кебадзе (1932—2021), в прошлом прима-балерина Тбилисского академического оперного театра, дети - приёмная дочь Марина Сагарадзе (1956 г.р.) и сын Константин Кикабидзе (1966 г.р.).



С 1966 года выступал в ансамбле «Орэра», с 1980-х годов начал сольную карьеру.



Когда получил звание народного артиста Грузинской ССР - в 1980 году.



Первая роль в кино - «Встреча в горах» (1966).



Лучшие роли в кино - «Мимино», «Не горюй!», «Пропавшая экспедиция», «Совсем пропащий».