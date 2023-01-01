Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Вахтанг Кикабидзе: биография, фото в молодости, фильмы



Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе - советский и грузинский певец, киноактер, кинорежиссер, сценарист, народный артист Грузинской ССР.

Умер 15 января 2023 года в Грузии.

Биография Вахтанга Кикабидзе, где родился, сколько лет, семья, фильмы

Возраст Кикабидзе, сколько лет - 84 года.

Где и когда родился - 19 июля 1938 года (Тбилиси, СССР).

Семья: жена - Ирина Григорьевна Кебадзе (1932—2021), в прошлом прима-балерина Тбилисского академического оперного театра, дети - приёмная дочь Марина Сагарадзе (1956 г.р.) и сын Константин Кикабидзе (1966 г.р.).

С 1966 года выступал в ансамбле «Орэра», с 1980-х годов начал сольную карьеру.

Когда получил звание народного артиста Грузинской ССР - в 1980 году.

Первая роль в кино - «Встреча в горах» (1966).

Лучшие роли в кино - «Мимино», «Не горюй!», «Пропавшая экспедиция», «Совсем пропащий».









  • Инна Чурикова: биография, фото в молодости, фильмы
  • Актер Дмитрий Назаров: биография, жена, фото, фильмы
  • Пеле - когда умер, фото в молодости, когда был чемпионом мира
  • Михаил Горбачев - биография, возраст, сколько лет, когда умер, когда был пр ...
  • Сколько лет Анатолию Чубайсу, где родился, возраст
  • Кто родился 18 апреля. В этот день родились
  • Кто родился 16 апреля. В этот день родились
    •




    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 16 февраля

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 17 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание плей-офф Кубка России по футболу 2022, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 17 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 17 февраля 2023
    Разговоры о важном 20 февраля 2023, День защитника Отечества, тема классного часа
    Кто родился 17 февраля. В этот день родились
    Какие компании и бренды ушли из России в 2022 году
    Самая большая страна в мире
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько сезонов и серий
    Где находится Армянск на карте Крыма, карта Армянска
    Си Цзиньпин - биография, возраст, фото в молодости
    Где находится Сеул на карте мира, Сеул на карте Южной Кореи


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru