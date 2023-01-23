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Разговоры о важном 23 января 2023, цикл классных часов, сервис для классных руководителей



Разговоры о важном 23 января 2023

С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

На странице представлены темы для классных часов в 2022 и 2023 годах и ссылка на официальный сервис для классных руководителей с методическими материалами.

Разговоры о важном 2022/2023


Январь 2023

9 января - Светлый праздник Рождества

16 января - Прорыв блокады Ленинграда

23 января - Медиаграмотность и цифровая гигиена

Методические материалы для классных руководителей «Разговоры о важном - Медиаграмотность и цифровая гигиена» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

30 января - 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

Сентябрь 2022

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь 2022

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли

Ноябрь 2022

7 ноября - День народного единства

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России

Декабрь 2022

5 декабря - Волонтеры России

12 декабря - День Конституции

19 декабря - День Героев Отечества

26 декабря - Новый год. Семейные праздники и мечты









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