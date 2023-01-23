Разговоры о важном 23 января 2023 года, тема классного часа, методические материалы





С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».



На странице представлены темы для классных часов в 2022 и 2023 годах и ссылка на официальный сервис для классных руководителей с методическими материалами.





Разговоры о важном 2022/2023



Январь 2023



9 января - Светлый праздник Рождества



16 января - Прорыв блокады Ленинграда



23 января - Медиаграмотность и цифровая гигиена



Методические материалы для классных руководителей «Разговоры о важном - Медиаграмотность и цифровая гигиена» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.



30 января - 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского



Сентябрь 2022



5 сентября - День знаний



12 сентября - Наша страна - Россия



19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского



26 сентября - День пожилых людей



Октябрь 2022



3 октября - День учителя



10 октября - День отца



17 октября - День музыки



24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли



Ноябрь 2022



7 ноября - День народного единства



14 ноября - Мы разные, мы вместе



21 ноября - День матери



28 ноября - Символы России



Декабрь 2022



5 декабря - Волонтеры России



12 декабря - День Конституции



19 декабря - День Героев Отечества



26 декабря - Новый год. Семейные праздники и мечты