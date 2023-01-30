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Какой праздник 30 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 30 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 30 января 2023 года

- День деда Мороза и Снегурки
Древний языческий праздник. Много веков назад жил бог Мороз (славяне считали его зимним воплощением бога Велеса). У него была жена, которую звали Снежной Царицей. Растили они дочь-красавицу по имени Снегурочка.

- Антон Перезимник
День памяти трех святых: преподобного Антония Великого и Антония Дымского, преподобного Антония Черноезерского. Традиционно в этот народный праздник пекут колобки из толокна. Смешивается толокно, пшеничная мука, сливочное масло, соль, яйца, молоко. Затем из этого теста лепятся булки, символизирующие солнце, которое защищает людей от нечисти и притягивает лето. На Антония Перезимника необходимо отсечь порчу. Считается, что если пересечь серпом или ножом тропинку, которая ведет в дом, порча сойдет с человека.









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