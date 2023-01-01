Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2023 года

Удобный календарь садовода и огородника на февраль 2023 года - благоприятные дни для посадок семян и цветов.





Благоприятные дни для посадки семян в феврале



Огурцы - 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 25, 26



Перец, баклажаны - 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26



Капуста - 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26



Помидоры - 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26



Корнеплоды - 2, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 25, 26



Зелень разная - 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26



Неблагоприятные дни для посева семян в феврале - 5, 19, 20, 21





Благоприятные дни для посадки цветов в феврале



Однолетние цветы - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Многолетние и двулетние цветы - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26



Луковичные и клубневые цветы - 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26