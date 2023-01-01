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Посевной календарь садовода и огородника на февраль 2023 года



Удобный календарь садовода и огородника на февраль 2023 года - благоприятные дни для посадок семян и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в феврале


Огурцы - 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 25, 26

Перец, баклажаны - 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26

Капуста - 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26

Помидоры - 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26

Корнеплоды - 2, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 25, 26

Зелень разная - 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26

Неблагоприятные дни для посева семян в феврале - 5, 19, 20, 21

Благоприятные дни для посадки цветов в феврале


Однолетние цветы - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Многолетние и двулетние цветы - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26

Луковичные и клубневые цветы - 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26









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