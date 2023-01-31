Футбол - расписание матчей на сегодня



На странице представлено расписание футбольных матчей на сегодня 31 января и 1 февраля 2023 года.



Матчи по футболу на сегодня

31 января 2023 года



Кубок Италии. 1/4 финала



23:00 Интер М - Аталанта



Англия - Кубок лиги. 1/2 финала



23:00 Ньюкасл - Саутгемптон



Кубок Германии



20:00 Падерборн 07 - Штутгарт

22:45 Унион - Вольфсбург



Товарищеские матчи (клубы)



16:00 ЦСКА - Алания

16:00 Славия С - Оренбург



Португалия - Примейра. 18-й тур



22:00 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте



Турция - Суперлига. 22-й тур



17:00 Аланьяспор - Сивасспор

20:00 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ



Азербайджан - Премьер-лига. 20-й тур



15:00 Карабах - Шамахы

17:30 Сабаил - Кяпаз



Англия - Чемпионшип. 29-й тур



22:45 Лутон Таун - Кардифф Сити



Аргентина - Примера. 1-й тур



02:00 Банфилд - Унион

02:00 Велес Сарсфилд - Химнасия и Эсгрима



Кубок Шотландии. 1/16 финала



22:45 Ков Рейнджерс - Эйр Юнайтед



22:45 Инвернесс Каледониан - Куинз Парк



Шотландия - Премьер-лига. 24-й тур



22:45 Росс Каунти - Хайберниан



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1 февраля



Испания - Примера. 17-й тур



23:00 Бетис - Барселона



Франция - Лига 1. 21-й тур



21:00 Нант - Марсель

21:00 Реймс - Лорьян

21:00 Анже - Аяччо

21:00 Лилль - Клермон

21:00 Тулуза - Труа

23:00 Лион - Брест

23:00 Монако - Осер

23:00 Монпелье - ПСЖ

23:00 Ланс - Ницца

23:00 Ренн - Страсбург



Кубок Италии. 1/4 финала



20:00 Фиорентина - Торино

23:00 Рома - Кремонезе



Англия - Кубок лиги. 1/2 финала



23:00 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест



Кубок Германии



20:00 РБ Лейпциг - Хоффенхайм

22:45 Майнц - Бавария



Португалия - Примейра. 18-й тур



00:15 Арока - Бенфика

22:00 Маритиму - Порту



Бельгия - Лига Жюпиле. 22-й тур



20:45 Эйпен - Генк



Нидерланды - Эредивизия. 17-й тур



22:00 Валвейк - Гоу Эхед Иглс



Турция - Суперлига. 22-й тур



17:00 Касымпаша - Гиресунспор

17:00 Газиантеп - Хатайспор

20:00 Трабзонспор - Антальяспор

20:00 Галатасарай - Умраниеспор



Азербайджан - Премьер-лига. 20-й тур



14:00 Габала - Сабах

16:30 Нефтчи - Зиря



Венгрия - OTP Банк Лига. 4-й тур



20:30 Пакш - Ференцварош



Кубок Бельгии. 1/2 финала



22:45 Юнион - Антверпен



Шотландия - Премьер-лига. 24-й тур



22:45 Абердин - Сент-Миррен

22:45 Селтик - Ливингстон

22:45 Хартс - Рейнджерс

22:45 Килмарнок - Данди Юнайтед

22:45 Мазервелл - Сент-Джонстон



















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