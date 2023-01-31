Футбол - расписание матчей на сегодня

На странице представлено расписание футбольных матчей на сегодня 31 января и 1 февраля 2023 года.
Матчи по футболу на сегодня
31 января 2023 года
Кубок Италии. 1/4 финала
23:00 Интер М - Аталанта
Англия - Кубок лиги. 1/2 финала
23:00 Ньюкасл - Саутгемптон
Кубок Германии
20:00 Падерборн 07 - Штутгарт
22:45 Унион - Вольфсбург
Товарищеские матчи (клубы)
16:00 ЦСКА - Алания
16:00 Славия С - Оренбург
Португалия - Примейра. 18-й тур
22:00 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
Турция - Суперлига. 22-й тур
17:00 Аланьяспор - Сивасспор
20:00 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ
Азербайджан - Премьер-лига. 20-й тур
15:00 Карабах - Шамахы
17:30 Сабаил - Кяпаз
Англия - Чемпионшип. 29-й тур
22:45 Лутон Таун - Кардифф Сити
Аргентина - Примера. 1-й тур
02:00 Банфилд - Унион
02:00 Велес Сарсфилд - Химнасия и Эсгрима
Кубок Шотландии. 1/16 финала
22:45 Ков Рейнджерс - Эйр Юнайтед
22:45 Инвернесс Каледониан - Куинз Парк
Шотландия - Премьер-лига. 24-й тур
22:45 Росс Каунти - Хайберниан
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1 февраля
Испания - Примера. 17-й тур
23:00 Бетис - Барселона
Франция - Лига 1. 21-й тур
21:00 Нант - Марсель
21:00 Реймс - Лорьян
21:00 Анже - Аяччо
21:00 Лилль - Клермон
21:00 Тулуза - Труа
23:00 Лион - Брест
23:00 Монако - Осер
23:00 Монпелье - ПСЖ
23:00 Ланс - Ницца
23:00 Ренн - Страсбург
Кубок Италии. 1/4 финала
20:00 Фиорентина - Торино
23:00 Рома - Кремонезе
Англия - Кубок лиги. 1/2 финала
23:00 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Кубок Германии
20:00 РБ Лейпциг - Хоффенхайм
22:45 Майнц - Бавария
Португалия - Примейра. 18-й тур
00:15 Арока - Бенфика
22:00 Маритиму - Порту
Бельгия - Лига Жюпиле. 22-й тур
20:45 Эйпен - Генк
Нидерланды - Эредивизия. 17-й тур
22:00 Валвейк - Гоу Эхед Иглс
Турция - Суперлига. 22-й тур
17:00 Касымпаша - Гиресунспор
17:00 Газиантеп - Хатайспор
20:00 Трабзонспор - Антальяспор
20:00 Галатасарай - Умраниеспор
Азербайджан - Премьер-лига. 20-й тур
14:00 Габала - Сабах
16:30 Нефтчи - Зиря
Венгрия - OTP Банк Лига. 4-й тур
20:30 Пакш - Ференцварош
Кубок Бельгии. 1/2 финала
22:45 Юнион - Антверпен
Шотландия - Премьер-лига. 24-й тур
22:45 Абердин - Сент-Миррен
22:45 Селтик - Ливингстон
22:45 Хартс - Рейнджерс
22:45 Килмарнок - Данди Юнайтед
22:45 Мазервелл - Сент-Джонстон