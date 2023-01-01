Футбол сегодня - расписание матчей

На странице представлено расписание футбольных матчей на сегодня 2 и 3 февраля 2023 года.
Матчи по футболу сегодня
2 февраля
Испания - Примера. 17-й тур
23:00 Реал Мадрид - Валенсия
Кубок Италии. 1/4 финала
23:00 Ювентус - Лацио
Товарищеские матчи (клубы)
11:30 Торпедо М - Краснодар-2
16:00 Динамо М - Арда
16:30 Локомотив М - Джохор Дарул Такзим
17:30 Торпедо М - Нефтехимик
Зимний Кубок РПЛ. 1-й тур
19:30 Ростов - Спартак М
Португалия - Примейра. 18-й тур
00:15 Спортинг - Брага
Турция - Суперлига. 22-й тур
17:00 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
17:00 Коньяспор - Истанбулспор
20:00 Адана Демирспор - Фенербахче
Кубок Бельгии. 1/2 финала
22:45 Зюлте-Варегем - Мехелен
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3 февраля
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
23:00 Челси - Фулхэм
Испания - Примера. 20-й тур
23:00 Атлетик Б - Кадис
Германия - Бундеслига. 19-й тур
22:30 Аугсбург - Байер
Зимний Кубок РПЛ. 1-й тур
19:30 Краснодар - Сочи
Бельгия - Лига Жюпиле. 24-й тур
22:45 Остенде - Андерлехт
Нидерланды - Эредивизия. 20-й тур
22:00 Фортуна - Спарта
Англия - Чемпионшип. 30-й тур
23:00 Вест Бромвич Альбион - Ковентри Сити
Германия - Вторая Бундеслига. 19-й тур
20:30 Падерборн 07 - Фортуна
20:30 Зандхаузен - Дармштадт 98
Испания - Сегунда. 26-й тур
23:00 Малага - Овьедо
Кубок Австрии. 1/4 финала
20:00 Вольфсберг - Рапид В
22:45 Ред Булл Зальцбург - Штурм
Сербия - Суперлига. 20-й тур
20:00 Колубара - Радник