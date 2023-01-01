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Футбол сегодня - расписание матчей



На странице представлено расписание футбольных матчей на сегодня 2 и 3 февраля 2023 года.

Матчи по футболу сегодня


2 февраля

Испания - Примера. 17-й тур

23:00 Реал Мадрид - Валенсия

Кубок Италии. 1/4 финала

23:00 Ювентус - Лацио

Товарищеские матчи (клубы)

11:30 Торпедо М - Краснодар-2
16:00 Динамо М - Арда
16:30 Локомотив М - Джохор Дарул Такзим
17:30 Торпедо М - Нефтехимик

Зимний Кубок РПЛ. 1-й тур

19:30 Ростов - Спартак М

Португалия - Примейра. 18-й тур

00:15 Спортинг - Брага

Турция - Суперлига. 22-й тур

17:00 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
17:00 Коньяспор - Истанбулспор
20:00 Адана Демирспор - Фенербахче

Кубок Бельгии. 1/2 финала

22:45 Зюлте-Варегем - Мехелен

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3 февраля

Англия - Премьер-лига. 22-й тур

23:00 Челси - Фулхэм

Испания - Примера. 20-й тур

23:00 Атлетик Б - Кадис

Германия - Бундеслига. 19-й тур

22:30 Аугсбург - Байер

Зимний Кубок РПЛ. 1-й тур

19:30 Краснодар - Сочи

Бельгия - Лига Жюпиле. 24-й тур

22:45 Остенде - Андерлехт

Нидерланды - Эредивизия. 20-й тур

22:00 Фортуна - Спарта

Англия - Чемпионшип. 30-й тур

23:00 Вест Бромвич Альбион - Ковентри Сити

Германия - Вторая Бундеслига. 19-й тур

20:30 Падерборн 07 - Фортуна
20:30 Зандхаузен - Дармштадт 98

Испания - Сегунда. 26-й тур

23:00 Малага - Овьедо

Кубок Австрии. 1/4 финала

20:00 Вольфсберг - Рапид В
22:45 Ред Булл Зальцбург - Штурм

Сербия - Суперлига. 20-й тур

20:00 Колубара - Радник









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