Какой сегодня праздник, какой церковный праздник сегодня

В России сегодня отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник сегодня



31.01.2023



- Международный день ювелира

Праздник учрежден в 2008 году на фестивале молодых талантов среди золотарей в Ташкенте – столице Узбекистана.



- День рождения русской водки

31 января 1865 года русский ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «Соединение спирта с водою».



- Афанасий Ломонос

День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Запрещается делать хирургические операции, подавать судебные иски, крестить мальчиков, переезжать, ссориться. Лучше всего этот день провести дома.



01.02.2023



- Международный день десерта

Праздник носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и сети Интернет.



- Макарьев день

День памяти преподобного Макария Великого, Египетского. В Макарьев день нежелательно работать. В данный народный праздник сложилась традиция встречаться с близкими и друзьями за чашкой горячего чая. В этот день принято произносить специальные слова, заговаривающие зубную боль. Те, кому нужна помощь в просвещении ума, молятся святому Иоанну Златоусту.