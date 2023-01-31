Какой сегодня праздник, какой церковный праздник сегодня

В России сегодня отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.
Какой праздник сегодня
31.01.2023
- Международный день ювелира
Праздник учрежден в 2008 году на фестивале молодых талантов среди золотарей в Ташкенте – столице Узбекистана.
- День рождения русской водки
31 января 1865 года русский ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «Соединение спирта с водою».
- Афанасий Ломонос
День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Запрещается делать хирургические операции, подавать судебные иски, крестить мальчиков, переезжать, ссориться. Лучше всего этот день провести дома.
01.02.2023
- Международный день десерта
Праздник носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и сети Интернет.
- Макарьев день
День памяти преподобного Макария Великого, Египетского. В Макарьев день нежелательно работать. В данный народный праздник сложилась традиция встречаться с близкими и друзьями за чашкой горячего чая. В этот день принято произносить специальные слова, заговаривающие зубную боль. Те, кому нужна помощь в просвещении ума, молятся святому Иоанну Златоусту.