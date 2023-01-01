Зимний кубок РПЛ 2023: расписание трансляций матчей, участники

С 2 по 11 февраля 2023 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет турнир «Зимний кубок РПЛ». В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».





Расписание матчей - Зимний кубок РПЛ 2023



2 февраля, четверг



19:30 «Ростов» – «Спартак»



3 февраля, пятница



19:30 «Краснодар» – «Сочи»



6 февраля, понедельник



17:00 «Сочи» – «Ростов»

20:00 «Краснодар» – «Спартак»



10 февраля, пятница



19:00 «Спартак» – «Сочи»;



11 февраля, суббота



20:00 «Ростов» – «Краснодар»



Время начала матчей - московское.





Где смотреть прямые трансляции матчей Зимнего кубка РПЛ 2023



Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».