Зимний кубок РПЛ 2023: расписание трансляций матчей, участники

С 2 по 11 февраля 2023 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет турнир «Зимний кубок РПЛ». В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».
Расписание матчей - Зимний кубок РПЛ 2023
2 февраля, четверг
19:30 «Ростов» – «Спартак»
3 февраля, пятница
19:30 «Краснодар» – «Сочи»
6 февраля, понедельник
17:00 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Краснодар» – «Спартак»
10 февраля, пятница
19:00 «Спартак» – «Сочи»;
11 февраля, суббота
20:00 «Ростов» – «Краснодар»
Время начала матчей - московское.
Где смотреть прямые трансляции матчей Зимнего кубка РПЛ 2023
Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».