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Зимний кубок РПЛ 2023: расписание трансляций матчей, участники



С 2 по 11 февраля 2023 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет турнир «Зимний кубок РПЛ». В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Расписание матчей - Зимний кубок РПЛ 2023


2 февраля, четверг

19:30 «Ростов» – «Спартак»

3 февраля, пятница

19:30 «Краснодар» – «Сочи»

6 февраля, понедельник

17:00 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Краснодар» – «Спартак»

10 февраля, пятница

19:00 «Спартак» – «Сочи»;

11 февраля, суббота

20:00 «Ростов» – «Краснодар»

Время начала матчей - московское.

Где смотреть прямые трансляции матчей Зимнего кубка РПЛ 2023


Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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