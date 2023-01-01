Зимний кубок РПЛ 2023: расписание трансляций матчей

С 2 по 11 февраля 2023 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет турнир «Зимний кубок РПЛ». В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».
Расписание матчей - Зимний кубок РПЛ 2023
2 февраля, четверг
Ростов – Спартак - 0:0 (1:2 пен.)
3 февраля, пятница
19:30 Краснодар – Сочи
6 февраля, понедельник
17:00 Сочи – Ростов
20:00 Краснодар – Спартак
10 февраля, пятница
19:00 Спартак – Сочи
11 февраля, суббота
20:00 Ростов – «Краснодар
Время начала матчей - московское.
Где смотреть прямые трансляции матчей Зимнего кубка РПЛ 2023
Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».