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Зимний кубок РПЛ 2023: расписание трансляций матчей



С 2 по 11 февраля 2023 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет турнир «Зимний кубок РПЛ». В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Расписание матчей - Зимний кубок РПЛ 2023


2 февраля, четверг

Ростов – Спартак - 0:0 (1:2 пен.)

3 февраля, пятница

19:30 Краснодар – Сочи

6 февраля, понедельник

17:00 Сочи – Ростов
20:00 Краснодар – Спартак

10 февраля, пятница

19:00 Спартак – Сочи

11 февраля, суббота

20:00 Ростов – «Краснодар

Время начала матчей - московское.

Где смотреть прямые трансляции матчей Зимнего кубка РПЛ 2023


Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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