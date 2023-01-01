Какой сегодня праздник в России, какой церковный праздник

В России 4 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Праздники 4 февраля 2023 года



- Всемирный день борьбы против рака

Учрежден Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году.



- Международный день человеческого братства

Праздник учрежден ООН в 2020 году и приурочен к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».



- Тимофеев день

День памяти святого апостола от 70-ти Тимофея. В Тимофеев день люди проверяют погреба и амбары, подсчитывая, хватит ли оставшихся запасов до весны себе и животным. Пчеловоды ходят слушать пчел. Если рой ведет себя тихо, значит, все в порядке. Целители считают этот день хорошим для заговаривания грыжи.