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Праздники 4 февраля 2023 года в России, какой праздник по церковному календарю



В России 4 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Праздники 4 февраля 2023 года

- Всемирный день борьбы против рака
Учрежден Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году.

- Международный день человеческого братства
Праздник учрежден ООН в 2020 году и приурочен к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».

- Тимофеев день
День памяти святого апостола от 70-ти Тимофея. В Тимофеев день люди проверяют погреба и амбары, подсчитывая, хватит ли оставшихся запасов до весны себе и животным. Пчеловоды ходят слушать пчел. Если рой ведет себя тихо, значит, все в порядке. Целители считают этот день хорошим для заговаривания грыжи.









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