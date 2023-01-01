Разговоры о важном 6 февраля 2023, День российской науки, тема классного часа

С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».
На странице представлены темы для классных часов в 2022 и 2023 годах и ссылка на официальный сервис для классных руководителей с методическими материалами.
Разговоры о важном 2023
Январь
9 января - Светлый праздник Рождества
16 января - Прорыв блокады Ленинграда
23 января - Медиаграмотность и цифровая гигиена
30 января - Движение первых
Февраль
6 февраля - День российской науки
Методические материалы для классных руководителей «Разговоры о важном - День российской науки» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.
Разговоры о важном 2022
Сентябрь
5 сентября - День знаний
12 сентября - Наша страна - Россия
19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского
26 сентября - День пожилых людей
Октябрь
3 октября - День учителя
10 октября - День отца
17 октября - День музыки
24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли
Ноябрь
7 ноября - День народного единства
14 ноября - Мы разные, мы вместе
21 ноября - День матери
28 ноября - Символы России
Декабрь
5 декабря - Волонтеры России
12 декабря - День Конституции
19 декабря - День Героев Отечества
26 декабря - Новый год. Семейные праздники и мечты