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Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник



В России 5 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 5 февраля 2023 года

- Всемирный день Нутеллы
Впервые событие отпраздновали в 2007 году в Италии. Современное название Nutella лакомство получило в 1963 году.

- Агафий-полухлебник 
День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. На Агафия-хлебника хозяйки наводят порядок в доме: моют полы, стены, потолок, оконные рамы. Хозяева занимаются починкой погребов, сараев, амбаров и других подсобных построек. Читаются на ветер заговоры на любовь. По традиции в этот день нужно угостить нищих или сирот, людей, обделенных судьбой.









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