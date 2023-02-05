Праздники 5 февраля 2023 года в России, какой праздник по церковному календарю

В России 5 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 5 февраля 2023 года



- Всемирный день Нутеллы

Впервые событие отпраздновали в 2007 году в Италии. Современное название Nutella лакомство получило в 1963 году.



- Агафий-полухлебник

День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. На Агафия-хлебника хозяйки наводят порядок в доме: моют полы, стены, потолок, оконные рамы. Хозяева занимаются починкой погребов, сараев, амбаров и других подсобных построек. Читаются на ветер заговоры на любовь. По традиции в этот день нужно угостить нищих или сирот, людей, обделенных судьбой.