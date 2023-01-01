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Емельяненко против Бейдера. Кто станет чемпионом bellator в тяжелом весе



В воскресенье 5 февраля 2023 года в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. Главным событием вечера станет поединок Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за чемпионский титул в тяжелом весе.

Бой Емельяненко - Бейдер начнется ориентировочно около 07:00 по московскому времени.

Федор Емельяненко, 46 лет, Россия

Райан Бейдер, 39 лет, США

Емельяненко и Бейдер проведут второй бой между собой. Первый прошел в начале 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция вечера пройдет на сервисе Showtime.









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    Емельяненко против Бейдера. Кто станет чемпионом bellator в тяжелом весе
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