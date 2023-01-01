Емельяненко против Бейдера. Кто станет чемпионом bellator в тяжелом весе

В воскресенье 5 февраля 2023 года в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. Главным событием вечера станет поединок Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за чемпионский титул в тяжелом весе.



Бой Емельяненко - Бейдер начнется ориентировочно около 07:00 по московскому времени.



Федор Емельяненко, 46 лет, Россия



Райан Бейдер, 39 лет, США



Емельяненко и Бейдер проведут второй бой между собой. Первый прошел в начале 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.



Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция вечера пройдет на сервисе Showtime.