В воскресенье 5 февраля 2023 года в Инглвуде (Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. Главным событием вечера стал поединок Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за чемпионский титул в тяжелом весе.



Федор Емельяненко, 46 лет, Россия

Райан Бейдер, 39 лет, США



Поединок завершился победой Бейдера в первом раунде техническим нокаутом. Емельяненко не смог отобрать у американца пояс лиги в своем последнем поединке.



Емельяненко и Бейдер провели второй бой между собой. Первый прошел в начале 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.