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Федор Емельяненко проиграл чемпиону Bellator Бейдеру в своем последнем бою



В воскресенье 5 февраля 2023 года в Инглвуде (Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. Главным событием вечера стал поединок Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за чемпионский титул в тяжелом весе.

Федор Емельяненко, 46 лет, Россия
Райан Бейдер, 39 лет, США

Поединок завершился победой Бейдера в первом раунде техническим нокаутом. Емельяненко не смог отобрать у американца пояс лиги в своем последнем поединке.

Емельяненко и Бейдер провели второй бой между собой. Первый прошел в начале 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.









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