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Праздники 6 февраля 2023 года, какой церковный праздник



В России 6 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 6 февраля 2023 года

- Международный день бармена
Праздник приурочен ко дню почтения Римско-католической церковью памяти святого Аманда, который считается покровителем ресторанов, пивоваров, виноделов и барменов.

- Аксиньин день, Ксения – полузимница
День памяти Ксении Миласской — христианской святой, жившей в 5 веке. В северных областях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В Аксиньин день крестьяне изучали цены на хлеб. Подорожание означало, что торговцы зерном не ждут хорошего урожая, и цена будет подниматься и дальше. Если же хлеб дешевел, то купцы ждали урожайного года и снижения цен.









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