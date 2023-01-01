Праздники 6 февраля 2023 года, какой церковный праздник

В России 6 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 6 февраля 2023 года



- Международный день бармена

Праздник приурочен ко дню почтения Римско-католической церковью памяти святого Аманда, который считается покровителем ресторанов, пивоваров, виноделов и барменов.



- Аксиньин день, Ксения – полузимница

День памяти Ксении Миласской — христианской святой, жившей в 5 веке. В северных областях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В Аксиньин день крестьяне изучали цены на хлеб. Подорожание означало, что торговцы зерном не ждут хорошего урожая, и цена будет подниматься и дальше. Если же хлеб дешевел, то купцы ждали урожайного года и снижения цен.