Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник

В России 7 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой сегодня праздник



- День российского бизнес-образования

Праздник отмечается с 2017 года. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.



- Григорьев день

День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В Григорьев день принято делать добрые дела, причем не на показ, не хвастаясь, а от чистого сердца и от всей души. Торговцы носят с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Считается, что это сулит удачу в коммерции.



- Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Икона Божией Матери «Утоли моя печали» была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Ныне чудотворная икона находится в храме во имя святителя Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий).