Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник



В России 7 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой сегодня праздник


- День российского бизнес-образования
Праздник отмечается с 2017 года. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

- Григорьев день
День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В Григорьев день принято делать добрые дела, причем не на показ, не хвастаясь, а от чистого сердца и от всей души. Торговцы носят с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Считается, что это сулит удачу в коммерции.

- Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Икона Божией Матери «Утоли моя печали» была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Ныне чудотворная икона находится в храме во имя святителя Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий).









  • Программа МИР на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день
  • Разговоры о важном 6 февраля 2023, тема классного часа
  • Какой праздник 25 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календа ...
  • 25 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Сколько будем отдыхать на новогодние праздники в 2023
    •




    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    31 команда НХЛ - лучшие хоккеисты за всю историю

    Лучшие хоккеисты команд НХЛ за всю историю

    Авторитетное издание The Hockey News составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю. «Спортивное обозрение» выбрало лучшего из лучших.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат мира по биатлону 2023 в Оберхофе: расписание гонок

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Формула-1 2023: календарь соревнований, расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









    Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник
    Праздники 8 февраля 2023 года, какой церковный праздник
    Эпицентр землетрясения в Турции 6 февраля на карте
    Зимний кубок РПЛ 2023: расписание матчей, результаты
    Где находится Пенза на карте России, карта Пензы
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 7 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 7 февраля 2023
    Соледар на карте Донецкой области
    Где находится Калужская область на карте России
    Где находится Калуга на карте России, карта Калуги


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru