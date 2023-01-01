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Праздники 7 февраля 2023 года, какой церковный праздник



В России 7 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 7 февраля 2023 года

- День российского бизнес-образования
Праздник отмечается с 2017 года. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

- Григорьев день
День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В Григорьев день принято делать добрые дела, причем не на показ, не хвастаясь, а от чистого сердца и от всей души. Торговцы носят с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Считается, что это сулит удачу в коммерции.

- Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Икона Божией Матери «Утоли моя печали» была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Ныне чудотворная икона находится в храме во имя святителя Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий).









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