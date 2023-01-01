Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник

В России 8 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой сегодня праздник



- День российской науки

Учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и приурочен к образованию Российской академии наук 8 февраля 1724 года.



- День военного топографа в России

Учрежден Приказом министра обороны РФ в 2003 году и приурочен к изданию Положения для военного топографического дела от 08.02.1812.



- Федор-поминальник

День памяти преподобного Феодора Студита, игумена. По поверью в этот день покойники, которые очень скучают по своим родным, близким и по самой земле, могут покинуть загробный мир и навестить живых родственников. Особенно это касается тех, кто забыл о них, давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за покой ушедших в мир иной. В данный праздник молятся святому Феодору об избавлении от болей в груди и желудке.