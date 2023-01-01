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Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник



В России 8 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой сегодня праздник

- День российской науки
Учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и приурочен к образованию Российской академии наук 8 февраля 1724 года.

- День военного топографа в России
Учрежден Приказом министра обороны РФ в 2003 году и приурочен к изданию Положения для военного топографического дела от 08.02.1812.

- Федор-поминальник
День памяти преподобного Феодора Студита, игумена. По поверью в этот день покойники, которые очень скучают по своим родным, близким и по самой земле, могут покинуть загробный мир и навестить живых родственников. Особенно это касается тех, кто забыл о них, давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за покой ушедших в мир иной. В данный праздник молятся святому Феодору об избавлении от болей в груди и желудке.









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