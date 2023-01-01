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Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник



В России 9 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой сегодня праздник

- День работника гражданской авиации
Учрежден Указом Президента РФ в 2013 году и приурочен к возникновению 9 февраля 1923 года воздушного флота.

- Международный день стоматолога
Посвящен дню памяти христианской мученицы Аполлонии Александрийской. В 249 году император Александрии Декий начал гонения на христиан. Аполлонию подвергли пыткам – вырвали ей щипцами все зубы. После того как она выдержала это испытание, ее приговорили к мученической смерти – сожжению на костре. 9 февраля 249 года она шагнула в огонь и сгорела заживо. Позже Аполлония Александрийская стала покровительницей стоматологов.

- Златоустьев огонь
этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу.









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