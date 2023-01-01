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Праздники 10 февраля 2023 года, какой церковный праздник



В России 10 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 10 февраля 2023 года

- День дипломатического работника
Учрежден Указом Президента РФ в 2002 году и приурочен к образованию Посольского приказа (первого внешнеполитического ведомства России) 10 февраля 1549 года.

- День домового
Люди общались или просто веселились с домовым при помощи кудес (бубнов). Отсюда пошло название праздника «Кудесы». В этот день также почитают бога Велеса. Домового считают его подчиненным. Отсюда еще одно название праздника – Велесичи.

- Ефремов день
День памяти преподобного Ефрема Сирина. Основным событием дня являются именины домового. Поэтому в данный праздник необходимо обязательно задобрить домашний дух. Для этого есть много способов. Кто-то предпочитает оставить блюдечко с молоком и печеньем. А кто-то угощает домового свежей кашей, оставленной в углу в глиняном горшочке. В этот праздник принято выметать полы в доме метлой, сделанной из полыни. Считается, что это помогает оградить жилище от плохих, завистливых людей и темной силы.









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