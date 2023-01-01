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Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник



В России 11 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой сегодня праздник

- Всемирный день больного
Учрежден Папой Римским Иоанном Павлом Вторым в 1992 году и приурочен к явлению Богоматери Лурдской.

- День зимних видов спорта в России
Отмечается с 2015 года и приурочен к дню открытия Сочинской Олимпиады 7 февраля. В последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля.

- Лаврентьев день
День памяти святителя Лаврентия, затворника Печерского. В народе данный праздник считается днем ведьм. Согласно поверью, они выходят в этот день специально для того, чтобы испортить и сделать бесплодной землю на поле и огороде, заразить болезнями деревья и кусты, навести порчу на человека.









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