Праздники 11 февраля 2023 года, какой церковный праздник

В России 11 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 11 февраля 2023 года



- Всемирный день больного

Учрежден Папой Римским Иоанном Павлом Вторым в 1992 году и приурочен к явлению Богоматери Лурдской.



- День зимних видов спорта в России

Отмечается с 2015 года и приурочен к дню открытия Сочинской Олимпиады 7 февраля. В последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля.



- Лаврентьев день

День памяти святителя Лаврентия, затворника Печерского. В народе данный праздник считается днем ведьм. Согласно поверью, они выходят в этот день специально для того, чтобы испортить и сделать бесплодной землю на поле и огороде, заразить болезнями деревья и кусты, навести порчу на человека.