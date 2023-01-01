Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник

В России 12 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой сегодня праздник



- Международный день науки и гуманизма

Приурочен ко дню рождения Чарльза Дарвина 12 февраля 1809 года.



- Международный день брачных агентств

Событие празднуют сотрудники брачных агентств, сайтов знакомств, пары, которые заключили брак с помощью подобных компаний и сервисов.



- Трехсвятие, Васильев день

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В народе праздник принято отмечать свежей дичью или блюдами из птицы. Такое застолье не обходится без охотничьих баек. В этот день нельзя заниматься пряжей.