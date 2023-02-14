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Праздники 14 февраля 2023 года, какой церковный праздник



В России 14 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 14 февраля 2023 года

- День Святого Валентина
День всех влюбленных приурочен к памяти святого Валентина Интерамнского. В этот день люди признаются в любви. Они дарят и посылают по почте любимым людям и близким друзьям поздравительные открытки – валентинки. Любящие пары устраивают друг для друга сюрпризы, ходят на романтические свидания, преподносят подарки.

- День компьютерщика
Приурочен к презентации первого компьютера ENIAC I в США 14 февраля 1946 года.

- Трифонов день
День памяти святого мученика Трифона Апамейского. Этот день считается благоприятным для изгнания мышей. В Трифонов день часто играют свадьбы, потому что скоро наступает многодневный Великий пост, в течение которого церковь запрещает любые веселья.









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