Праздники 14 февраля 2023 года, какой церковный праздник

В России 14 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 14 февраля 2023 года



- День Святого Валентина

День всех влюбленных приурочен к памяти святого Валентина Интерамнского. В этот день люди признаются в любви. Они дарят и посылают по почте любимым людям и близким друзьям поздравительные открытки – валентинки. Любящие пары устраивают друг для друга сюрпризы, ходят на романтические свидания, преподносят подарки.



- День компьютерщика

Приурочен к презентации первого компьютера ENIAC I в США 14 февраля 1946 года.



- Трифонов день

День памяти святого мученика Трифона Апамейского. Этот день считается благоприятным для изгнания мышей. В Трифонов день часто играют свадьбы, потому что скоро наступает многодневный Великий пост, в течение которого церковь запрещает любые веселья.