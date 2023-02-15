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Праздники 15 февраля 2023 года, какой церковный праздник



В России 15 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 15 февраля 2023 года

- День памяти воинов-интернационалистов
Учрежден Федеральным законом в 2010 году и приурочен к выводу советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.

- Сретение Господне
Память о встрече в Иерусалимском Храме Симеона Богоприимца с маленьким Иисусом при совершении иудейского религиозного обряда. Христиане верят, что вода, освященная в Сретение Господне, обладает особой чудодейственной силой. Она может храниться долгое время, не теряя своих свойств. Ее используют в освящении домов, исцелении от заболеваний. В этот праздник хозяйки щедро кормят домашних животных, чтобы они дали хороший приплод. Существует традиция трясти в этот день в саду фруктовые деревья, чтобы получить богатый урожай. На Сретение Господне нежелательно работать. Нельзя ругаться, сквернословить.









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