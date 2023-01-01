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Во сколько выступление Путина 21 февраля 2023 года



Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится во вторник 21 февраля 2023 года.

Во сколько послание Путина Федеральному собранию 21 февраля

Согласно телепрограмме, которую опубликовали федеральные каналы (Первый канал, Россия 1, НТВ), оно продлится с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве.

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.









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