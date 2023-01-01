Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Время начала послания Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023



Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится во вторник 21 февраля 2023 года.

Время начала послания Путина Федеральному собранию 21 февраля

Согласно телепрограмме, которую опубликовали федеральные каналы (Первый канал, Россия 1, НТВ), оно продлится с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве.

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.









  • Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января
  • Время начала Франция - Австралия 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
  • Время начала Мексика - Польша 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
  • Время начала Дания - Тунис 22 ноября, где смотреть прямую трансляцию
  • Катар - Эквадор 20 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ- ...
  • Сколько лет Путину, год рождения, с какого года президент
  • Фетисов сменит Тихонова на посту президента ЦСКА
    •




    Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023 в Чайковском

    Кубок России по биатлону 2023

    С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

    Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 16 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 16 февраля 2023
    Время начала послания Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023
    Землетрясение в Турции 6 февраля на карте: эпицентр, пострадавшие
    Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник
    Праздники 15 февраля 2023 года, какой церковный праздник
    Посевной календарь садовода и огородника на февраль 2023 года
    Мобилизация в России 2023. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    Где находится Красная Гора на карте Донецкой области
    Где находится Канада на карте мира, карта Канады


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru