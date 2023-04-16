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16 апреля - Пасха 2023: что нельзя делать в этот день



Большинство церковных праздников имеют определенную дату. Но некоторые из них, например Пасха, отмечаются каждый год в разные дни.

Какого числа в 2023 году Пасха

Один из наиболее значимых христианских праздников, Светлое Христово Воскресение (Пасха), у православных в 2023 году выпадает на 16 апреля. Католики и протестанты отметили Пасху на одну неделю раньше.

Великий пост: начинается за 7 недель перед Пасхой.

Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).

Что нельзя делать на Пасху

Христианам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки стараются накануне завершить все приготовления на кухне, чтобы в день праздника быть свободными от домашних хлопот. В этот день не рекомендуется грустить, ходить хмурым, грубить, ругаться с близкими людьми, жадничать. Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся.









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