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Какого числа Пасха в 2024 году, когда начнется Великий пост



Большинство церковных праздников имеют определенную дату. Но некоторые из них, например Пасха, отмечаются каждый год в разные дни.

Какого числа в 2024 году Пасха


Один из наиболее значимых христианских праздников, Светлое Христово Воскресение (Пасха), у православных в 2024 году выпадает на 5 мая. Католики и протестанты отмечают Пасху на одну неделю раньше.

Великий пост: начинается за 7 недель перед Пасхой (с 18 марта 2024 года).

Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).

Что нельзя делать на Пасху


Христианам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки стараются накануне завершить все приготовления на кухне, чтобы в день праздника быть свободными от домашних хлопот. В этот день не рекомендуется грустить, ходить хмурым, грубить, ругаться с близкими людьми, жадничать. Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся.









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