Какого числа православная Пасха в 2023 году в России

Большинство церковных праздников имеют определенную дату. Но некоторые из них, например Пасха, отмечаются каждый год в разные дни.



Какого числа в 2023 году Пасха



Один из наиболее значимых христианских праздников, Светлое Христово Воскресение (Пасха), у православных в 2023 году выпадает на 16 апреля. Католики и протестанты отметили Пасху на одну неделю раньше.



Великий пост перед Пасхой: начинается за 7 недель перед Пасхой.



Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.



Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».



В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).