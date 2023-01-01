Кто родился 17 февраля. В этот день родились

Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 17 февраля.



Евгений Гришковец (1967) - драматург, театральный режиссер, киноактер.



Игорь Бочкин (1957) - актер театра и кино, народный артист России.



Вячеслав Малежик (1947) - эстрадный певец, поэт, композитор, народный артист России.



Сергей Медынский (1922–2014) - кинооператор-документалист, педагог, заслуженный деятель искусств РФ.



Андрей Чемеркин (1972) - тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1996), 4-кратный чемпион мира.



Агния Барто (1906–1981) - детская поэтесса, писательница.