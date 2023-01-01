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Разговоры о важном 20 февраля 2023, День защитника Отечества, тема классного часа



Разговоры о важном 20 февраля 2023

С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлены темы для классных часов и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном в 2023 году


09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20 февраля - День защитника Отечества

Методические материалы для классных руководителей (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









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