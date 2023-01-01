Разговоры о важном 20 февраля 2023, тема - День защитника Отечества





С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».



На странице представлена тема для классного часа 20 февраля 2023 года (День защитника Отечества), все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.





Разговоры о важном 20 февраля 2023 года



День защитника Отечества



Методические материалы для классных руководителей (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.





Разговоры о важном в 2023 году



09.01 Светлый праздник Рождества



16.01 Прорыв блокады Ленинграда



23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена



30.01 Движение первых



06.02 День российской науки



13.02 Россия в мире



Разговоры о важном в 2022 году



05.09 День знаний



12.09 Наша страна - Россия



19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского



26.09 День пожилых людей



03.10 День учителя



10.10 День отца



17.10 День музыки



24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли



07.11 День народного единства



14.11 Мы разные, мы вместе



21.11 День матери



28.11 Символы России



05.12 Волонтеры России



12.12 День Конституции



19.12 День Героев Отечества



26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты