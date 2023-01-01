Кто родился 18 февраля, дни рождения известных людей

Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 18 февраля.



Кто родился в этот день, 18 февраля



Александр Барыкин (1952–2011) - рок-музыкант, певец и композитор.



Геннадий Гладков (1935) - композитор, народный артист России.



Валерий Зорькин (1943) - председатель Конституционного суда РФ.



Йоко Оно (1933) - художница, музыкант, вдова Джона Леннона.



Евгений Кафельников (1974) - теннисист, олимпийский чемпион.



Оскар Фельцман (1921–2013) - композитор, народный артист РСФСР.



Роберто Баджо (1967) - итальянский футболист, обладатель «Золотого мяча».