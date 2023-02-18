Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 18 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 18 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 18 февраля 2023 года

- День транспортной полиции России
Праздник приурочен к изданию ВЦИК 18 февраля 1919 года декрета «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог».

- Мясопустная суббота
Вселенская родительская суббота. День поминания покойных предков и всех усопших. Церковь запрещает в этот день распивать на могилах алкогольные напитки. Нежелательно убирать в доме, стирать, работать в огороде. Нельзя убирать посуду после поминального ужина до утра следующего дня.

- Агафья Коровница
День памяти мученицы Агафии Панормской (Палермской). Агафия считается защитницей от пожаров и покровительницей домашнего скота.

- Троян Зимний
Поминовение павших у Троянова Вала русских воинов. Именно 18 февраля 101 года произошла битва русской дружины с римскими легионами у Трояного Вала в Придунайской области.









  • Разговоры о важном 20 февраля 2023, тема - День защитника Отечества
  • Праздники 15 февраля 2023 года, какой церковный праздник
  • Праздники 14 февраля 2023 года, какой церковный праздник
  • Какой праздник 25 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календа ...
  • 17 февраля - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Самые смешные анекдоты дня - 5 февраля 2023 года
    •




    Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 18 января

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 17 февраля

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 17 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 18 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 18 февраля 2023
    Разговоры о важном 20 февраля 2023, тема - День защитника Отечества
    Какой праздник 18 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    Кто родился 18 февраля, дни рождения известных людей
    «Северный поток 1 и 2» на карте, маршрут газопровода, место взрыва
    Где находится Калужская область на карте
    Где находится Калуга на карте России
    17 февраля - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Где находится провинция Хатай (Турция) на карте


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru