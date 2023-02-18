Какой праздник 18 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 18 февраля 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 18 февраля 2023 года



- День транспортной полиции России

Праздник приурочен к изданию ВЦИК 18 февраля 1919 года декрета «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог».



- Мясопустная суббота

Вселенская родительская суббота. День поминания покойных предков и всех усопших. Церковь запрещает в этот день распивать на могилах алкогольные напитки. Нежелательно убирать в доме, стирать, работать в огороде. Нельзя убирать посуду после поминального ужина до утра следующего дня.



- Агафья Коровница

День памяти мученицы Агафии Панормской (Палермской). Агафия считается защитницей от пожаров и покровительницей домашнего скота.



- Троян Зимний

Поминовение павших у Троянова Вала русских воинов. Именно 18 февраля 101 года произошла битва русской дружины с римскими легионами у Трояного Вала в Придунайской области.