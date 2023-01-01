Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько сезонов и серий



Турецкий сериал «Ветреный» - это страстная история любви современных Ромео и Джульетты по-турецки, которые стали заложниками борьбы двух влиятельных кланов.

Сколько сезонов и серий в сериале Ветреный

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV 15 марта 2019 года. Заключительная серия вышла в эфир 25 апреля 2021 года. Всего за три сезона было снято 69 серий (длина каждой серии - 150 минут).

1-й сезон: 12 серий.

2-й сезон: 26 серий.

3-й сезон: 31 серия.

В России сериал «Ветреный» показывается по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет 41-44 минуты.

1-й сезон: 1 - 44 серии.

2-й сезон: 45 - 144 серии

3-й сезон: 145 - 193 серия (на 18 марта 2023 года).

Смотреть сериал «Ветреный» онлайн на телеканале «Домашний»

18 марта, 19:00 - 194-я - 200-я серии

19 марта, 19:00 - 201-я - 207-я серии

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Али Ильхан, Барыш Йош, Джем Карджи.

В главных голях - Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуэр.









  • СТС на 19 февраля, программа передач на весь день
  • ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день
  • Домашний на 19 февраля, программа передач на весь день
  • Тайны следствия 22 сезон: сколько серий
  • Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
  • Даты выхода серий сериалов нового сезона 2022
  • Самые длинные победные серии в КХЛ
    •




    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Формула-1 2023: календарь сезона Ф1, Гран-при Саудовской Аравии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 16 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 17 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 17 марта 2023
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько сезонов и серий
    Ак Барс - Адмирал. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    СКА - Торпедо. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Где находится погранслужба ФСБ на карте Ростова-на-Дону, фото пожара
    Где находится Ростов-на-Дону на карте России
    Разговоры о важном 20 марта 2023, тема классного часа - День воссоединения Крыма с Россией
    Схема метро Москвы 2023, Большая кольцевая линия (БКЛ) - схема станций на карте
    Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова на сегодня


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru